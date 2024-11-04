لحظة سقوط مرعبة.. صاعقة تقتل لاعب كرة قدم وتصيب آخرين خلال مباراة (شاهد)

لقي لاعب كرة قدم هاوٍ من بيرو مصرعه، وأُصيب سبعة آخرون بجروح، أمس الأحد، جراء صاعقة ضربتهم أثناء مباراة ضمن بطولة محلية في إحدى بلدات جبال الأنديز، وفق ما أفادت السلطات.

وأوضحت دائرة الدفاع المدني في بلدية تشيلكا، بمنطقة خونين، أن اللاعب خوسيه دي لا كروز، البالغ من العمر 39 عامًا، لقي مصرعه حين أصيب بصاعقة خلال مباراة فريقه “فاميليا تشوكا” مع “خوانتود بيلافيستا”.

وأظهر مقطع فيديو للمباراة بثته قناة “أوندا ديبورتيفا”، أن الحكم أوقف اللعب بعد سقوط صاعقة بالقرب من ملعب كوتو كوتو في منطقة خونين.

وبينما بدأ اللاعبون الخروج إلى غرفة الملابس، ضربت صاعقة ثانية أرض الملعب، لتصيب دي لا كروز وتطرح سبعة لاعبين آخرين أرضًا، وعند ذلك هرب المشجعون من المدرجات.

🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos 🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39) ⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/cTEslSnewR — Huanca York Times (@HuancaYorkTimes) November 3, 2024

“سوار معدني” يحمل السرّ

وقال سيزار راموس، مدير الدفاع المدني في بلدية تشيلكا، لصحيفة “كوريّو” المحلية، إن الصاعقة أصابت دي لا كروز لأنه كان يرتدي سوارًا معدنيًّا.

وأضاف أن “هذا السوار عمل كالمغناطيس”. وتم نقل المصابين إلى مستشفى “دانييل ألسيديس كاريون” الإقليمي في مدينة وانكايو، عاصمة منطقة خونين.