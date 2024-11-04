شاهد: استخدام أكياس النايلون لتكفين الشهداء في بيت لاهيا

لجأ فلسطينيون في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى استخدام أكياس النايلون لتكفين جثث الشهداء، بسبب النقص الحاد للأكفان الناجم عن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وجاء هذا الإجراء عقب غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت المنطقة، مما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيًّا على الأقل وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

في شمال غزة المحاصر

تُكفَّن جثامين الشهداء بأكياس النايلون بعد نفاد الأكفان.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/zDxRlVjAya — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 4, 2024

واستهدفت الغارات منزلين لعائلتي أبو سمرة وزعرب في شارع الحطبية بحي الصديقين في بيت لاهيا، مما أدى إلى تدميرهما بالكامل وانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

وسبق أن أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، في الحصيلة الأولية لعدد الشهداء، أن القصف أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وفقدان آخرين تحت الأنقاض.

ويأتي هذا الهجوم في إطار التصعيد الإسرائيلي المتواصل على شمالي قطاع غزة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، حيث تشن قوات الاحتلال حملة عسكرية واسعة النطاق بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

في المقابل، يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تسعى لتهجير السكان وتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة من خلال عمليات قصف مكثفة وحصار خانق يمنع وصول الإمدادات الأساسية من غذاء ومياه إلى مئات الآلاف من المدنيين.

وأدى هذا الهجوم الإسرائيلي المتواصل إلى خروج مستشفيات محافظة شمال غزة من الخدمة، وتوقف خدمات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، مما فاقم من معاناة المدنيين وصعوبة إنقاذ الضحايا.