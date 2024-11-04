هذا ما قاله الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي عن محمد صلاح بعد هدفه الحاسم في مرمى برايتون

أشاد آلان شيرر، أسطورة الدوري الإنجليزي، بأداء النجم المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بأنه “أحد عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز”، بعد دوره الحاسم في فوز ليفربول (2-1) على برايتون.

وأحرز صلاح هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أُقيمت في ملعب أنفيلد؛ مما ساعد ليفربول على العودة بعد تقدم برايتون بهدف فردي قاديوغلو.

وشهد اللقاء تألق صلاح، حيث بدأ ليفربول بإحراز التعادل عن طريق غاكبو في الشوط الثاني. وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل صلاح الهدف الثاني بتسديدة قوية استقرت في الزاوية العلوية اليسرى من المرمى.

“صلاح لاعب عالمي”

وتحدث شيرر، قائلًا “صلاح لاعب عالمي وهداف من الطراز الأول، إنه لاعب رائع وسيبقى من أعظم لاعبي البريميرليغ، بغض النظر عن مصير عقده في نهاية الموسم”.

وبدوره أشاد المحلل الرياضي إيان رايت بصلاح، مشيرًا إلى قدرته على تحقيق الأهداف في اللحظات الحاسمة حتى عندما يظهر بشكل هادئ خلال المباراة، قائلًا “في الأوقات التي تكون المباراة فيها على المحك، يظهر محمد صلاح ويفاجئ الجميع، وهذا ما قام به بالفعل”.