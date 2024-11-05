الأخبار|لبنان

المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في وادي القطمون جنوبي لبنان (فيديو)

مدة الفيديو 00 minutes 43 seconds
5/11/2024-|آخر تحديث: 5/11/202412:49 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت منطقة وادي القطمون على أطراف بلدة رميش جنوبي لبنان اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة في وادي القطمون الواقع مقابل مستوطنة سعسع الإسرائيلية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية جاءت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة عيتا الشعب اللبنانية المجاورة.

ونشرت الصحيفة المقرَّبة من حزب الله مشاهد تُسمع فيها “اشتباكات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في وادي القطمون”.

ولم يصدر بيان رسمي من الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل أو الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التطورات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وشن الجيش الإسرائيلي، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، عملية عسكرية برية في جنوبي لبنان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتها بأن نطاق العملية يشمل عددًا من القرى المحاذية للشريط الحدودي.

في المقابل، يصرح حزب الله اللبناني بشكل متكرر عن إيقاعه خسائر في صفوف قوات الاحتلال، ما بين قتلى وجرحى، خلال تصديه للتوغل الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان