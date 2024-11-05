المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في وادي القطمون جنوبي لبنان (فيديو)

شهدت منطقة وادي القطمون على أطراف بلدة رميش جنوبي لبنان اشتباكات بين مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما أوردته صحيفة الأخبار اللبنانية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط باستخدام الأسلحة الرشاشة في وادي القطمون الواقع مقابل مستوطنة سعسع الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه العملية جاءت بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من بلدة عيتا الشعب اللبنانية المجاورة.

ونشرت الصحيفة المقرَّبة من حزب الله مشاهد تُسمع فيها “اشتباكات بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في وادي القطمون”.

ولم يصدر بيان رسمي من الجيش اللبناني أو قوات اليونيفيل أو الجيش الإسرائيلي بشأن هذه التطورات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وشن الجيش الإسرائيلي، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، عملية عسكرية برية في جنوبي لبنان.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وقتها بأن نطاق العملية يشمل عددًا من القرى المحاذية للشريط الحدودي.

في المقابل، يصرح حزب الله اللبناني بشكل متكرر عن إيقاعه خسائر في صفوف قوات الاحتلال، ما بين قتلى وجرحى، خلال تصديه للتوغل الإسرائيلي.