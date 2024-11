التصويت من الفضاء.. كيف يدلي رواد ناسا بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية؟

ذكرت وكالة ناسا الأمريكية على موقعها أن رواد الفضاء الذين يعملون في المحطة الفضائية الدولية سيمارسون حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية، وفق الاقتراع الغيابي أو التصويت المبكر، طبقًا لأماكن إقامتهم داخل الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة ناسا أن رواد الفضاء سيقومون بالتصويت في الانتخابات بالطريقة نفسها التي يتم من خلالها تبادل المعلومات بين المحطة الفضائية الدولية ومركز جونسون للتحكم في المهام الفضائية التابع لوكالة ناسا في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

ويقدّم مركز جونسون للتحكم خدمات مختلفة إلى المحطة الفضائية الدولية، من بينها خدمات المعلومات والاتصالات، التي تقع على مسافة 1.2 مليون ميل من كوكب الأرض.

ومثل أي أمريكي آخر يعيش خارج الولايات المتحدة، يقوم رواد الفضاء بملء طلب بطاقة بريدية فيدرالية للاقتراع الغيابي.

بعدها يصل الطلب عبر الأقمار الصناعية إلى مركز تابع لـ”ناسا” في نيومكسيكو، ومنه إلى مركز التحكم في هيوستون، الذي يقوم بدوره بإرسال الطلب إلى مركز الاقتراع في المنطقة التي يقيم بها رائد الفضاء.

ولضمان السرّية، يتم تشفير بيانات بطاقة الاقتراع بحيث لا يعرف محتواها سوى رائد الفضاء الذي يقوم بالتصويت، والموظف المختص في مركز الاقتراع الذي تصل إليه البطاقة.

