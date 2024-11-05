مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات جراء حصار “الدعم السريع” لمدينة الهلالية بالسودان

أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر، الاثنين، بمقتل 35 شخصًا وإصابة العشرات في مدينة الهلالية شرقي ولاية الجزيرة وسط السودان، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة منذ 11 يومًا.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا أكثر من 20 شخصًا توفوا بسبب تفشي الحميات والإسهالات المائية، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع مارست عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين ومستشفى المدينة الرئيسي.

ويأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من هذه القوات على تلك الاتهامات.

وكانت الاشتباكات قد تجددت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ولاية الجزيرة في 20 من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، عقب انشقاق القيادي في صفوف قوات الدعم أبو عاقلة كيكل (وهو من أبناء الولاية)، وإعلانه الانضمام إلى قوات الجيش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع بقيادة كيكل على مدن عدة في ولاية الجزيرة، بما فيها مدينة ود مدني مركز الولاية.

وتسيطر قوات الدعم السريع حاليًّا على مساحات واسعة من الولاية، باستثناء مدينة المناقل والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبًا، وغربًا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.

ويأتي هذا التصعيد في إطار الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في إبريل/نيسان 2023، مخلفًا آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن نزوح الملايين داخليًّا وخارجيًّا.