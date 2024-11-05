شاهد: فيديو يوثق لقطات لتفجيرات هائلة في بلدة ميس الجبل اللبنانية

انتشر مقطع مصوَّر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، يُظهر لحظات مروعة لسلسلة تفجيرات إسرائيلية في بلدة ميس الجبل الحدودية.

ويُظهر المقطع سحبًا كثيفة من الدخان تغطي منطقة واسعة في أعقاب أكثر من 10 انفجارات متزامنة.

وقال رئيس بلدية ميس الجبل، عبد المنعم شقير، إن التفجيرات وقعت في محيط المستشفى الحكومي الواقع على أطراف البلدة.

وكشف شقير أن “70% من بلدة ميس الجبل تعرضت للتدمير” منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى تدمير أكثر من 2000 منزل.

ووصف شقير هذا الدمار بأنه جزء من “التدمير المنهجي الذي ينفذه العدو الإسرائيلي”. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية أن القصف الإسرائيلي المتكرر على أطراف البلدة أدى إلى خروج المستشفى الحكومي من الخدمة منذ أشهر، مما فاقم معاناة السكان المحليين.

ولم تقتصر عمليات التفجير على ميس الجبل وحدها، فقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن عمليات تفجير إسرائيلية في سبع قرى حدودية على الأقل، خلال الأيام من 20 إلى 31 من أكتوبر.

وبثت القناة 12 الإسرائيلية مقطعًا مصوَّرًا، يُظهر أحد صحفييها إلى جانب جنود إسرائيليين وهو يضغط على جهاز لإحداث تفجير في إحدى القرى الحدودية، مما أثار موجة غضب واسعة في لبنان.

وتزعم إسرائيل أنها تستهدف أنفاقًا وبنى تحتية ومستودعات تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية، بهدف إبعاد مقاتلي الحزب عن حدودها، إلا أن الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان وصفت العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها “جريمة حرب تتمثل في التدمير غير المبرَّر والممنهج للمساكن المدنية”.