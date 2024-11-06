أول تعليق من إيران على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني تأكيدها، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع المعيشية للإيرانيين لن تتأثر بالانتخابات الأمريكية، وذلك عقب إعلان دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت مهاجراني إلى أن “الانتخابات الأمريكية لا تعني إيران حقًّا، وأن سياسات البلاد ثابتة ولا تتغير بناءً على الأفراد”، مضيفة أن إيران اتخذت احتياطاتها سلفًا، وأن سبل عيش الناس لن تتأثر.

وفي المقابل، أفاد مسؤولون عرب وغربيون لوكالة رويترز بأن ترامب قد يعود إلى تطبيق “سياسة الحد الأقصى من الضغط”، التي قد تشمل تشديد العقوبات على قطاع النفط الإيراني وتوسيع التعاون مع إسرائيل لضرب المنشآت النووية وتنفيذ “اغتيالات”.

انخفاض قيمة الريال الإيراني

وكان ترامب قد أعاد فرض العقوبات على إيران في ولايته الأولى بعد انسحابه من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

وقد أدت هذه العقوبات، التي أعيد تفعيلها في 2018، إلى تراجع صادرات إيران النفطية بشكل حاد، مما أثّر على العائدات الحكومية، ودفع طهران إلى اتخاذ تدابير غير شعبية مثل زيادة الضرائب، مع مواجهة عجز كبير في الميزانية، مما أبقى التضخم السنوي قرب 40%.

ومع تزايد احتمالات فوز ترامب، انخفضت قيمة الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي له عند 700 ألف ريال مقابل الدولار في السوق الحرة، وفقًا لموقع “بونباست دوت كوم” المتخصص في تتبُّع العملة الإيرانية.