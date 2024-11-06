أول تعليق من نتنياهو بعد إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفًا الأمر بأنه “أعظم عودة في التاريخ”.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس “عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة بالإضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.

وفي خطابه الاحتفالي، قال ترامب “فزنا في الولايات المتأرجحة والأصوات الشعبية. هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلًا له من قبل، ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسًا مجدَّدًا”.

ويأتي هذا التصريح بعد تحقيقه انتصارًا مهمًّا في ولاية بنسلفانيا، التي حصد فيها أصواتها الـ19 في المجمع الانتخابي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز موقفه الانتخابي، ودفعه نحو تأكيد فوزه على المستوى الوطني.