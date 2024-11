أول تعليق من نتنياهو بعد إعلان ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفًا الأمر بأنه “أعظم عودة في التاريخ”.

وقال نتنياهو في منشور على منصة إكس “عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة، وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

Dear Donald and Melania Trump,

Congratulations on history’s greatest comeback!

Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.

This is a huge victory!

In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024