أكسيوس: واشنطن حذرت بغداد من أن إسرائيل قد تهاجم العراق إذا سمح بهجوم إيراني

كشفت مصادر أمريكية لموقع “أكسيوس” الإخباري عن تحذيرات وجهتها الإدارة الأمريكية للحكومة العراقية بشأن احتمال شن إيران هجوما على إسرائيل انطلاقا من الأراضي العراقية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأفادت المصادر للموقع أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن مارسا ضغوطا على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لمنع أي هجوم إيراني محتمل من الأراضي العراقية، محذرين من أن إسرائيل قد تشن هجوما على العراق إذا لم يمنع مثل هذا الهجوم.

وأضافت المصادر أن الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية تشير إلى نية إيران مهاجمة إسرائيل من العراق، مؤكدة أن الحرس الثوري الإيراني نقل طائرات مسيرة وصواريخ إلى ميليشيات شيعية في العراق.

وأشارت مصادر أكسيوس إلى أن المسؤولين الأمريكيين ضغطوا أيضا على السوداني لوقف هجمات الميليشيات الشيعية ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، إضافة إلى هجماتها ضد إسرائيل.

وأكد مسؤول أمريكي أن واشنطن حذرت إيران علنا وبشكل خاص من شن هجوم على إسرائيل، مشيرا إلى أن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي استعداد لخفض التصعيد.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، بالإضافة إلى الغارات على سوريا والضربات على إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنه هجوما استمر 4 ساعات على إيران، التي أفادت بتصديها لمحاولات إسرائيلية لمهاجمة بعض المواقع في طهران ومناطق أخرى، وأدى الهجوم إلى مقتل 4 جنود وفق بيان الجيش الإيراني.

وجاء هذا الهجوم على خلفية إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر، في هجوم قالت طهران إنه جاء “انتقاما” لاغتيال شخصيات بارزة مثل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.