دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه قد حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة بالإضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.

وفي خطاب له، قال ترامب “فزنا في الولايات المتأرجحة والأصوات الشعبية. هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلًا له من قبل، ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسًا مجدَّدًا”.

ويأتي هذا التصريح بعد تحقيقه انتصارًا مهمًّا في ولاية بنسلفانيا، التي حصد فيها أصواتها الـ19 في المجمع الانتخابي، وهو ما أسهم بشكل كبير في تعزيز موقفه الانتخابي، ودفعه نحو تأكيد فوزه على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن يواصل ترامب تنفيذ وعوده الانتخابية التي ركزت على تعزيز الاقتصاد والأمن الوطني، إلى جانب معالجة قضايا الهجرة والعلاقات الخارجية، بما يتناسب مع رؤيته وتوجهاته السياسية.