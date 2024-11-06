زعماء عرب يهنئون ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية ويتطلعون للتعاون

قدّم زعماء ورؤساء عرب، الأربعاء، التهاني إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معربين عن تطلعهم للتعاون وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وشملت التهاني مواقف رسمية من قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والسودان والمغرب.

السعودية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى ترامب، متمنين له التوفيق.

كما أجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. من جهته، شكر ترامب ولي العهد السعودي على تهنئته ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.

سمو #ولي_العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وعبر ـ حفظه الله ـ عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.… pic.twitter.com/s5A8nCvjiq — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 6, 2024

مصر

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه “للوصول مع ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي”.

وقال إنه يتطلع “لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”.

قطر

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

Congratulations to President-Elect Donald Trump on winning the U.S. presidential election. I wish you all the best during your term and look forward to working together again to strengthen our strategic relationship and partnership, and to advancing our shared efforts in… — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 6, 2024

الإمارات

هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترامب عبر منصة “إكس”، متطلعا إلى “مواصلة تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة”.

أهنئ دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متمنياً لهما التوفيق في خدمة الشعب الأمريكي الصديق. على مدى أكثر من خمسة عقود، ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقات إستراتيجية وثيقة وشراكة تنموية متطورة محورها اقتصاد المستقبل، ونتطلع إلى… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 6, 2024

الكويت

هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بفوز ترامب، وأشاد بالعلاقات “التاريخية والراسخة” بين البلدين.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية



– أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الثقة التي أولاه إياها الشعب الأمريكي مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع دولة… pic.twitter.com/WU8kv73CPa — كونا KUNA (@kuna_ar) November 6, 2024

البحرين

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى ترامب، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، متطلعا إلى العمل معا لتعزيز علاقات التعاون وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

عمان

وهنَّأ سلطان عمان هيثم بن طارق، عبر برقية تهنئة ترامب بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، متطلعا للدفع بالجهود الرامية لنشر السلام والاستقرار في دول العالم كافة.

حضرة صاحب الجلالة السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه – يبعث برقية تهنئة لفخامة الرئيس #دونالد_ترامب بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة الرئاسية القادمة.#العُمانية pic.twitter.com/uJwmlJGGXs — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) November 6, 2024

الأردن

كتب ملك الأردن عبد الله الثاني: “أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة”.

Warmest congratulations to President Donald Trump on winning the US presidential election. Looking forward to working with you again to bolster Jordan’s longstanding partnership with the United States, in service of regional and global peace and stability for all — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 6, 2024

فلسطين

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترامب، مؤكدا “التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة”.

لبنان

وجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء “التهنئة إلى الرئيس المنتخب والشعب الأمريكي على ممارسته الديمقراطية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

نهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائبه جيمس ديفيد فانس والشعب الأمريكي بنجاح العملية الانتخابية، ونؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين… — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) November 6, 2024

المغرب

عبّر العاهل المغربي محمد السادس عن تطلعه للتعاون المشترك من أجل إحلال الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.

اليمن

هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ترامب، مشيدا بمواقفه السابقة تجاه اليمن.

السودان

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن تطلع بلاده لتطور العلاقات السودانية الأمريكية.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فاز ترامب بـ277 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.