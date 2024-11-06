الأخبار|لبنان

زعماء عرب يهنئون ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية ويتطلعون للتعاون

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (الفرنسية)
6/11/2024-|آخر تحديث: 6/11/202409:58 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قدّم زعماء ورؤساء عرب، الأربعاء، التهاني إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معربين عن تطلعهم للتعاون وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وشملت التهاني مواقف رسمية من قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والسودان والمغرب.

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السعودية

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى ترامب، متمنين له التوفيق.

كما أجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. من جهته، شكر ترامب ولي العهد السعودي على تهنئته ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.

مصر

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه “للوصول مع ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي”.

وقال إنه يتطلع “لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”.

قطر

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

الإمارات

هنأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ترامب عبر منصة “إكس”، متطلعا إلى “مواصلة تعزيز هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة”.

الكويت

هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بفوز ترامب، وأشاد بالعلاقات “التاريخية والراسخة” بين البلدين.

البحرين

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، برقية تهنئة إلى ترامب، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين، متطلعا إلى العمل معا لتعزيز علاقات التعاون وتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

عمان

وهنَّأ سلطان عمان هيثم بن طارق، عبر برقية تهنئة ترامب بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، متطلعا للدفع بالجهود الرامية لنشر السلام والاستقرار في دول العالم كافة.

الأردن

كتب ملك الأردن عبد الله الثاني: “أتطلع إلى العمل معك مجددا لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة”.

فلسطين

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس ترامب، مؤكدا “التزام شعبنا بالسعي إلى الحرية وتقرير المصير والدولة”.

لبنان

وجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال جلسة مجلس الوزراء “التهنئة إلى الرئيس المنتخب والشعب الأمريكي على ممارسته الديمقراطية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

المغرب

عبّر العاهل المغربي محمد السادس عن تطلعه للتعاون المشترك من أجل إحلال الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.

اليمن

هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ترامب، مشيدا بمواقفه السابقة تجاه اليمن.

السودان

أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عن تطلع بلاده لتطور العلاقات السودانية الأمريكية.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فاز ترامب بـ277 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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