زعماء عرب يهنئون ترامب بفوزه في الانتخابات الأمريكية ويتطلعون للتعاون

قدّم زعماء ورؤساء عرب، الأربعاء، التهاني إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب لفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، معربين عن تطلعهم للتعاون وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وشملت التهاني مواقف رسمية من قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان ومصر والأردن وفلسطين والعراق ولبنان واليمن والسودان والمغرب.

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى ترامب، متمنين له التوفيق.

كما أجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا مع ترامب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة. من جهته، شكر ترامب ولي العهد السعودي على تهنئته ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه “للوصول مع ترامب لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي”.

وقال إنه يتطلع “لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”.

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أتمنى لك كل التوفيق خلال ولايتك”.

وأضاف: “أتطلع إلى العمل معًا مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا الاستراتيجية، وتعزيز جهودنا المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.

Congratulations to President-Elect Donald Trump on winning the U.S. presidential election. I wish you all the best during your term and look forward to working together again to strengthen our strategic relationship and partnership, and to advancing our shared efforts in…

