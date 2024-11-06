شهداء في قباطية وانفجار سيارة مفخخة خلال مرور دورية لقوات الاحتلال (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، خلال مرور دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين، التي اقتحمها الاحتلال منذ مساء أمس الثلاثاء قبل أن ينسحب منها.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها في مجموعات قباطية “يواصلون التصدي لقوات العدو، ويستهدفون تعزيزات قوات الاحتلال في بلدة قباطية بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة محققين إصابات مؤكدة”.

وذكرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي (كتيبة جنين) في بيان “تمكن مقاتلونا في مجموعات قباطية من تفجير عدد من العبوات المعدَّة مسبقًا في الآليات العسكرية المقتحمة للبلدة”.

تغطية صحفية: الاحتلال يواصل تدمير البنية التحتية في منطقة دوار الحصان بجنين. pic.twitter.com/UmLBxfIJrH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2024

اقتحام جنين مجددًا

جدَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اقتحامه مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال مدينة جنين من محاور عدة مع جرافات، ونشرت قناصة في مواقع عدة بالمدينة وفي محيط المخيم، وسط سماع أصوات اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين وانفجارات.

شهداء في قباطية

واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، في بلدة قباطية جنوب جنين، ليرتفع عدد شهداء البلدة منذ ظهر أمس إلى أربعة، وشهداء محافظة جنين إلى 6.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمهما نقلت جثة شهيد (22 عامًا) إلى أحد المراكز الطبية في البلدة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب عبد الله خالد أبو زيد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية، هم: نصر كميل ومجدي حمزة سباعنة وعمر مصطفى سباعنة.

تغطية صحفية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى جنين ومخيمها. pic.twitter.com/nXWqkWzQcW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2024

إطلاق النار على شاب أعزل

وكانت جمعية الهلال الأحمر قد قالت إن طواقمها نقلت شهيدين من داخل سيارة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما، إلى المجمع الطبي في البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الشهيد الثالث كان موجودًا على سطح منزل عائلته في البلدة عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه، ونُقل مصابًا بجروح خطرة إلى مستشفى في مدينة جنين، وهناك أُعلِن استشهاده.

إطلاق الرصاص على سيارة

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا الرصاص الحي على سيارة بعد صدمها بمركبة عسكرية بشكل متعمَّد لإجبارها على التوقف، بينما هدمت جرافات الاحتلال منزلًا بعد حصاره ساعات.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة وحاصرت منزلًا، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية، حيث أطلق جنود الاحتلال قذائف “إنيرجا” والرصاص الحي اتجاه المنزل المحاصر.

#صورة | الاحتلال يواصل عدوانه وينتشر في عدة أحياء في مخيم جنين. pic.twitter.com/TwEXoCca7m — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 6, 2024

اغتيال شابين

وفي سياق متصل، اغتالت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء الشابين محمد وشوقي العصعوص في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، بينما استشهد شابان في بلدة طمون جنوب طوباس، مما يرفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة إلى 8 شهداء.

وباستشهاد الشبان الثمانية، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 إلى 775 شهيدًا، بينهم 167 طفلًا.