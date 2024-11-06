عقب إعلان فوزه بالانتخابات.. ترامب يكشف عن أول قرارين سيتخذهما بصفته رئيسا للولايات المتحدة

تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة إنتاج النفط، وذلك بعد إعلانه من طرف واحد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه، اليوم الأربعاء، أعلن فيها فوزه على منافسته كامالا هاريس، مما أثار موجة من التهاني من رؤساء دول وحكومات في العالم.

وقال ترامب “انتظروا تعهدي بخفض الضرائب في الولايات المتحدة. سنجعل أمريكا أفضل وأقوى. سأقوم بكل ما هو مطلوب لتوفير حياة كريمة لجميع الأمريكيين”.

تنقيب مصادر الطاقة التقليدية

وأكد ترامب عزمه على زيادة إنتاج النفط، ومنح تراخيص جديدة لاستكشاف وتنقيب مصادر الطاقة التقليدية، مما تسبَّب في تراجع أسعار النفط عالميًّا بنسبة 2 %.

ويأتي هذا التصريح بعد أن كانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن قد أوقفت منح تراخيص التنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية على الأراضي الأمريكية في إطار خطته لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب تحقيق ما وصفه بأنه “فوز تاريخي” بالانتخابات، قائلًا “حصلنا على الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة”.