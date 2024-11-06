الأخبار|إسرائيل

إصابة 21 جنديا إسرائيليا في معارك غزة ولبنان خلال 24 ساعة

جندي إسرائيلي مصاب
جندي إسرائيلي مصاب (رويترز- أرشيف)
6/11/2024

أصيب 21 جنديًّا إسرائيليًّا بجروح في قطاع غزة وجنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أفادت معطيات الجيش اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد العسكريين الجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان 5 آلاف و282 منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الجيش الإسرائيلي.

جندي إسرائيل يحمل زميله
جندي إسرائيل يحمل زميله المصاب في معارك غزة (الفرنسية)

إصابات في المعارك البرية

يأتي ذلك في وقت كان فيه عدد العسكريين الجرحى أمس الثلاثاء 5 آلاف و261، ما يعني أن 21 جنديًّا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتفيد المعطيات بأن عدد الجرحى بلغ 2402 عسكري أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة ارتفاعًا من نحو 2394 أمس الثلاثاء، ما يعني إصابة 8 عسكريين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي على موقعه مكان إصابة بقية العسكريين (13) لكن بياناته في الساعات الـ24 الماضية تحدثت عن إصابة جنود في جنوبي لبنان.

جنازة جندي إسرائيلي قتيل
جنازة جندي إسرائيلي قتيل في معارك غزة (رويترز)

قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي

واستنادًا إلى معطيات الجيش، قُتل 780 عسكريًّا منذ بداية الحرب، بينهم 368 خلال المعارك البرية المستمرة في غزة منذ 27 من أكتوبر 2023.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قُتلوا وأصيبوا في غزة والضفة وداخل إسرائيل (أراضي 1948) وجنوبي لبنان.

ولا تشمل الإحصائية الإسرائيلية أفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومن تَعُدهم إسرائيل مدنيين.

صواريخ حزب الله تسقط في مستوطنة كرمئيل
صواريخ حزب الله تسقط في مستوطنة كرمئيل (رويترز)

توسيع العدوان

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حربها على غزة، وسَّعت تل أبيب منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر الغارات الجوية والقصف.

وبالتزامن مع عدوانه المدمر على غزة، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، كما كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما خلَّف شهداء وجرحى ونحو 10 آلاف معتقل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

إعلان