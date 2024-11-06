إصابة 21 جنديا إسرائيليا في معارك غزة ولبنان خلال 24 ساعة

أصيب 21 جنديًّا إسرائيليًّا بجروح في قطاع غزة وجنوبي لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أفادت معطيات الجيش اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد العسكريين الجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان 5 آلاف و282 منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب الجيش الإسرائيلي.

إصابات في المعارك البرية

يأتي ذلك في وقت كان فيه عدد العسكريين الجرحى أمس الثلاثاء 5 آلاف و261، ما يعني أن 21 جنديًّا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتفيد المعطيات بأن عدد الجرحى بلغ 2402 عسكري أصيبوا خلال المعارك البرية في غزة ارتفاعًا من نحو 2394 أمس الثلاثاء، ما يعني إصابة 8 عسكريين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي على موقعه مكان إصابة بقية العسكريين (13) لكن بياناته في الساعات الـ24 الماضية تحدثت عن إصابة جنود في جنوبي لبنان.

قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي

واستنادًا إلى معطيات الجيش، قُتل 780 عسكريًّا منذ بداية الحرب، بينهم 368 خلال المعارك البرية المستمرة في غزة منذ 27 من أكتوبر 2023.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قُتلوا وأصيبوا في غزة والضفة وداخل إسرائيل (أراضي 1948) وجنوبي لبنان.

ولا تشمل الإحصائية الإسرائيلية أفراد الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) ومن تَعُدهم إسرائيل مدنيين.

توسيع العدوان

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان بينها حزب الله، بدأت غداة شن إسرائيل حربها على غزة، وسَّعت تل أبيب منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر الغارات الجوية والقصف.

وبالتزامن مع عدوانه المدمر على غزة، صعّد جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية، كما كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما خلَّف شهداء وجرحى ونحو 10 آلاف معتقل.