هاريس تهنئ ترامب هاتفيا وتؤكد أهمية الانتقال السلمي للسلطة

أجرت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس المنتخب دونالد ترامب لتهنئته بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفق ما أفادت مصادر مقربة من نائبة الرئيس الحالية لوكالتي “رويترز” والفرنسية.

وأكدت المصادر -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن هاريس ناقشت مع ترامب أهمية الانتقال السلمي للسلطة، مشددة على ضرورة أن يكون رئيسًا للأمريكيين جميعهم.

وأشار مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن نائبة الرئيس الحالية ستلقي كلمة في وقت لاحق الأربعاء في العاصمة واشنطن، في أول ظهور علني لها عقب إعلان نتائج الانتخابات.

من جانبه، قال مساعد كبير لهاريس إن المكالمة الهاتفية تناولت أيضًا سبل تعزيز الوحدة الوطنية في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن نائبة الرئيس شددت على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الولايات المتحدة.

وتأتي هذه المكالمة في وقت لا تزال فيه الأوساط السياسية الأمريكية تتفاعل مع نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويترقب الأمريكيون خطاب هاريس المرتقب، الذي من المتوقع أن تتناول فيه رؤيتها للمرحلة المقبلة وموقفها من نتائج الانتخابات، في ظل التساؤلات حول مستقبل الحزب الديمقراطي بعد هذه الهزيمة الانتخابية.

ووفق آخر النتائج المتاحة من وكالة “أسوشيتدبرس” حصل ترامب على 292 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 224 لهاريس.