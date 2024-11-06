وزير الصحة اللبناني يكذّب مزاعم الاحتلال بشأن مستشفيات بلاده (فيديو)

كذّب وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدام المستشفيات من قبل المقاومة اللبنانية، وأكد أن استهداف الاحتلال للمستشفيات وسيارات وطواقم الإسعاف يمثل جرائم حرب.

وقال فراس الأبيض، في مقابلة خاصة مع الجزيرة مباشر، إن لبنان وثق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه للقطاع الصحي في لبنان، والذي نتج عنه استشهاد 180 على الأقل من المسعفين والعاملين في القطاع الطبي، وتوقف نحو 15 مستشفى بشكل جزئي أو كلي من بين أكثر من 40 منشأة طبية استهدفها الاحتلال، واستهداف نحو 220 سيارة إسعاف أو إطفاء.

وطالب فراس الأبيض المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالقيام بما هو أكثر من الاستنكار، وذلك “بأن يتخذ خطوات ملموسة لحماية القطاع الصحي والإسعافي في لبنان”.

توسيع القدرة الإستيعابية للمستشفيات

ونوّه الأبيض إلى أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى توسيع القدرة الاستيعابية للمستشفيات لمواجهة العدد الكبير من المصابين بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف “قمنا بافتتاح وتوسعة المستشفى التركي الحكومي في مدينة صيدا جنوب لبنان. وفي منطقة بيروت افتتحنا مشروعًا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، بهدف استقبال الجرحى الذين لا يمكنهم الذهاب إلى مستشفيات الضاحية الجنوبية التي أغلق بعضها بسبب الاستهداف” الإسرائيلي.

وأوضح الأبيض أن “كل هذه الجهود لا يمكن أن تعوض عن المستشفيات التي أغلقت قسرا” بسبب العدوان الإسرائيلي.

وتابع الوزير اللبناني قائلا “نداء لبنان إلى الأمم المتحدة وإلى المجتمع الدولي أن موضوع استهداف المستشفيات ليس مجرد اعتداء على الطاقم الطبي والتمريضي والإسعافي، لكنه ينتج عنه كذلك الحد من قدرة المريض أو الجريح على الوصول إلى العناية الطبية التي هي حق من حقوق الإنسان”.

ووفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن أكثر من 3 آلاف شهيد، وأكثر من 13 ألف جريح، أكثرهم من النساء والأطفال، وأجبر نحو 1.4 مليون لبناني على النزوح من منازلهم.