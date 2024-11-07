بتمويل المساعدات العسكرية الأمريكية.. إسرائيل تشتري 25 طائرة مطورة من طراز إف-15

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيعها اتفاقا مع شركة بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 “مطورة” بتمويل من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وتنص الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 5.2 مليارات دولار على إمكان شراء 25 طائرة إضافية.

وقالت الوزارة في بيان إن تسليم الطائرات المقاتلة سيتم على دفعات تتراوح بين 4 و6 طائرات سنويا بدءًا من عام 2031.

تسليم الطائرات المقاتلة

وبحسب بيان الوزارة فإن الطائرات المقاتلة الجديدة (إف-15 أي إيه) “ستكون مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة وتشمل دمج التقنيات الإسرائيلية المتطورة”.

وعن المميزات التي تتوفر في الطائرات، أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن “الطائرات الحديثة تتميز بمدى أكبر وحمولة أكبر وأداء أفضل في سيناريوهات تشغيلية مختلفة”.

أسلحة بقيمة 40 مليار دولار

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير في البيان إن إسرائيل حصلت منذ بدء الحرب على غزة قبل أكثر من عام على اتفاقيات شراء أسلحة بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار.

وأضاف زامير “بينما نركز على الاحتياجات الفورية للأسلحة والذخيرة المتقدمة بمستويات غير مسبوقة فإننا نستثمر في الوقت نفسه في القدرات الاستراتيجية الطويلة الأجل”.

تعزيز القوات الجوية

ووفقا للمدير العام للوزارة، فإن “سرب إف-15 إلى جانب إف-35 الثالث الذي تم شراؤه في وقت سابق من هذا العام، يمثلان تعزيزا تاريخيا لقوتنا الجوية ونطاقنا الاستراتيجي والقدرات التي أثبتت أهميتها خلال الحرب الحالية”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات منتظمة على كل من قطاع غزة وجنوبي لبنان بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

غارات إسرائيلية على غزة ولبنان

كما نفذ سلاح الجو الإسرائيلي في 26 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ضربات انتقامية ضد إيران أصابت ما قالت إسرائيل إنه أهداف عسكرية هناك.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية حصولها على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 8.7 مليارات دولار، 3.5 مليارات دولار منها لشراء مواد ومعدات حربية، و5.2 مليارات دولار تهدف إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.