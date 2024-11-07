بوتين يعلق على فوز ترمب في الانتخابات الأمريكية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن “رغبته في استعادة العلاقات مع روسيا وتسهيل إنهاء الأزمة الأوكرانية تستحق الاهتمام”.

وقال بوتين إنه معجب بكيفية تعامل ترامب في اللحظات التي أعقبت محاولة اغتياله في يوليو/تموز الماضي، ووصف ترامب بأنه رجل شجاع.

يذكر أن ترامب انتقد مرارا التكلفة الباهظة التي تتحملها الولايات المتحدة لمساندة أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتعهد بإنهاء الحرب في حال فوزه بالانتخابات.

وتأتي تصريحات بوتين بعد أن ندد بالولايات المتحدة، الخميس، بسبب سعيها لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده في أوكرانيا، وقال إن صراعا يجري لتشكيل نظام عالمي جديد مع تداعي عصر ما بعد الحرب الباردة الذي هيمن عليه الغرب.

وأضاف بوتين، في منتدى فالداي للحوار بمنتجع سوتشي على البحر الأسود، أن “دعوات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، تظهر نزعة مفرطة للمغامرة لدى السياسيين الغربيين”.

تشكيل نظام عالمي جديد

وقال إن الغرب سعى بغطرسة إلى تصوير روسيا كقوة مهزومة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، ووصف حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة بأنه عفا عليه الزمن.

وأضاف أن روسيا لا تعتبر الحضارة الغربية عدوا رغم محاولات الولايات المتحدة وحلفائها عزل موسكو.

وتابع أن العالم يتغير على أي حال وأن العديد من الدول القوية لا تريد عزل روسيا.

وقال بوتين “إن البنية السابقة للعالم تختفي بشكل لا رجعة فيه، بوسعنا القول إنها اختفت بالفعل، ويدور صراع جدي لا رجعة فيه لتشكيل بنية جديدة”.

وأكد أن “العالم يحتاج إلى روسيا، ولا يمكن لأي قرارات من قادة مفترضين في واشنطن أو بروكسل أن تغير ذلك”.