رغم استهداف جماعات الضغط.. رشيدة طليب وإلهان عمر في الكونغرس الأمريكي مجددا

حافظت النائبتان الديمقراطيتان في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، على مقعديهما في مجلس النواب الأمريكي، بعد إعادة انتخابهما في الانتخابات الحالية.

فقد احتفظت النائبة الفلسطينية الأصل رشيدة طليب، بمقعدها في مجلس النواب (الكونغرس) عن ولاية ميشيغان، كما احتفظت النائبة الصومالية الأصل إلهان عمر، بمقعدها عن ولاية مينيسوتا.

وكانت النائبتان في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب وإلهان عمر، مستهدفتين من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة بسبب انتقادهما للحرب والإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وحافظت رشيدة طليب على مقعدها في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، بعدما أعيد انتخابها خلال الانتخابات الحالية.

وأعيد انتخاب رشيدة طليب، فترة رابعة ممثلة عن ولاية ميشيغان، وهي ولاية رئيسية كافحت نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس للفوز بها، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وهزمت رشيدة طليب، منافسها الجمهوري جيمس هوبر الذي حصل على 19% فقط، مما ضمن استمرار تمثيلها لديربورن وديترويت، المناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من السكان العرب الأمريكيين.

وتمكنت رشيدة طليب مرشحة الحزب الديمقراطي من الحصول على 69.7% من الأصوات مقابل 25.4% لمنافسها الجمهوري جيمس هوبر، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات في الدائرة الـ12 بولاية ميشيغان.

من ناحية أخرى، استعادت إلهان عمر، مقعدها لولاية ثالثة في ولاية مينيسوتا، حيث أعيد انتخاب إلهان -وهي صومالية أمريكية من أوائل النساء المسلمات المنتخبات في الكونغرس- عن الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا، بحصولها على 76.37% من الأصوات.

Thank you, CD5. Our hard work was worth it. We knocked on 117,716 doors. We made 108,226 calls. And we sent 147,323 texts. This is a victory for ALL of us who believe that a better future is possible. I can’t wait to make you all proud over the next two years. pic.twitter.com/FMDUNo2Jb8

— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 6, 2024