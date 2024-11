سفير أسترالي يحذف منشورات يتهم فيها ترامب بأنه “تدميري وخائن للغرب”

حذف سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود سلسلة من المنشورات تعتبر مسيئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك عقب فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكّدت وزارة الخارجية الأسترالية أن كيفين رود -وهو رئيس وزراء سابق من يسار الوسط (2013)- حذف منشورات عن منصة “إكس” وصفت ترامب بأنه “تدميري” و”خائن للغرب“.

وقال مسؤول في الوزارة خلال جلسة برلمانية أمس الخميس إن رود حذف المنشورات “لإزالة احتمال إساءة فهم تعليقات مماثلة”.

وأشار المسؤول إلى أن “السفير رود يتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لمواصلة تعزيز التحالف الأمريكي الأسترالي”.

The Albanese Government must fire Kevin Rudd from the job of US Ambassador now that Donald Trump has been elected.

Keeping good relations with the world's largest economy is more important than jobs for labor mates.

— Malcolm Roberts 🇦🇺 November 7, 2024