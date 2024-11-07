سفير أسترالي يحذف منشورات يتهم فيها ترامب بأنه “تدميري وخائن للغرب”

حذف سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود سلسلة من المنشورات تعتبر مسيئة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وذلك عقب فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأكّدت وزارة الخارجية الأسترالية أن كيفين رود -وهو رئيس وزراء سابق من يسار الوسط (2013)- حذف منشورات عن منصة “إكس” وصفت ترامب بأنه “تدميري” و”خائن للغرب“.

وقال مسؤول في الوزارة خلال جلسة برلمانية أمس الخميس إن رود حذف المنشورات “لإزالة احتمال إساءة فهم تعليقات مماثلة”.

وأشار المسؤول إلى أن “السفير رود يتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لمواصلة تعزيز التحالف الأمريكي الأسترالي”.

The Albanese Government must fire Kevin Rudd from the job of US Ambassador now that Donald Trump has been elected. Keeping good relations with the world's largest economy is more important than jobs for labor mates. pic.twitter.com/yPKB0pGis0 — Malcolm Roberts 🇦🇺 (@MRobertsQLD) November 7, 2024

“تهانينا للرئيس دونالد ترامب”

من جانبه، كتب سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود على منصة إكس “تهانينا للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات.. الأستراليون والأمريكيون أصدقاء عظماء وحلفاء حقيقيون.. بالعمل معًا يمكننا ضمان بقاء الشراكة بين بلدينا وشعبينا قوية في المستقبل”.

كما قام السفير بمشاركة تهنئة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لترامب عقب الفوز، التي قال فيها “يسعدني أن أتحدث هذا الصباح مع الرئيس ترامب لتهنئته شخصيًّا بفوزه في الانتخابات”.

وقال رئيس الوزراء “تحدثنا عن أهمية التحالف، وقوة العلاقة بين أستراليا والولايات المتحدة في مجالات الأمن والتعاون في مجال الدفاع والتجارة والاستثمار.. أتطلع إلى العمل معًا لما فيه مصلحة بلدينا”.

Good to speak this morning with President Trump to personally congratulate him on his election victory. We talked about the importance of the Alliance, and the strength of the Australia-US relationship in security, AUKUS, trade and investment. I look forward to working… — Anthony Albanese (@AlboMP) November 7, 2024

ترامب يعلن فوزه

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صباح أمس الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه حقق نصرًا كبيرًا في الولايات المتأرجحة إضافة إلى فوزه بالأصوات الشعبية.

وفي خطابه الاحتفالي، قال ترامب “فزنا في الولايات المتأرجحة والأصوات الشعبية. هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلًا له من قبل، ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيسًا مجدَّدًا”.