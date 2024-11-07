أول خطاب لهاريس تعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أقرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بهزيمتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، داعية مؤيديها إلى “مواصلة الكفاح” من أجل القيم الديمقراطية.

وفي خطاب مساء الأربعاء، أكدت هاريس أنها اتصلت بالرئيس المنتخب ترامب لتهنئته على فوزه، متعهدة بالمساعدة في ضمان انتقال سلس للسلطة.

وقالت: “أبلغت ترامب أننا سنساعده في عملية الانتقال وسنشارك في انتقال سلمي للسلطة”.

دعوة لعدم الاستسلام

وفي رسالة موجهة إلى مؤيديها، صرحت هاريس: “إن نتيجة هذه الانتخابات ليست ما أردناه، وليست ما كافحنا من أجله، وليست ما صوتنا من أجله. ولكن أنصتوا إلي عندما أقول إن نور وعد أمريكا سوف يظل متقدا دائما طالما أننا لا نستسلم أبدا وطالما نواصل الكفاح”.

وشددت على أهمية الالتزام بالقيم الديمقراطية، قائلة: “لن نتخلى أبدا عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون”.

وأضافت: “نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فاز ترامب حتى الآن بـ292 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 224 لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.