لبنان: شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية، ومسيّرة تستهدف سيّارة على طريق رئيسي (فيديو)

استشهدت مواطنة لبنانية، اليوم الخميس، جراء غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على قضاء بعلبك (شرق) فيما قصفت طائرة إسرائيلية مسيّرة سيارة على طريق شرقي العاصمة بيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة الحرفوش (بعلبك- شرق)، ما أدى إلى استشهاد مواطنة.

غارات وقنابل عنقودية

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، اليوم الخميس، غارات على ضاحية بيروت الجنوبية إحداها قرب المدرج الشمالي لمطار رفيق الحريري، فيما قصفت بقنابل عنقودية محافظة البقاع شرق لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية فجرا على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرب مطار رفيق الحريري الدولي على بعد 100 متر في منطقة الأوزاعي جنوب العاصمة اللبنانية.

كما شنت الطائرات الحربية، سلسلة غارات عنيفة ليلا، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدفت منطقة الأوزاعي بثلاث غارات وحارة حريك قرب مبنى المنار وحارة بعجور.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار فجرا، على بلدة الشقيف في البقاع شرق لبنان، مستهدفا أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة، وناحيتها الشرقية.

كما تعرضت، أطراف البلدة ومحيطها لقصف اسرائيلي بالقذائف العنقودية المحرمة دوليا، تساقطت على كروم الزيتون والحقول الزراعية.

استهداف سيارة

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم الخميس، سيارة على طريق رئيسي يؤدي إلى بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بعد أسبوع من استهداف سيارة في المنطقة ذاتها.

وأوردت الوكالة أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيّارة على “طريق عاريا” وقالت إنه تم قطع الطريق الدولي الذي يمر في بلدة البلدة ويشكّل المدخل الرئيس الى بيروت من جهة البقاع (شرق).

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت الوكالة الرسمية إن 4 لبنانيين قتلوا وأصيب 3 آخرون بغارة إسرائيلية على منزل ببلدة البازورية بقضاء صور جنوبي البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية استمرت على قرى وقضاء صور وبنت جبيل (جنوب) طوال ليل الأربعاء حتى صباح اليوم الخميس.

وذكرت أن الطيران الحربي الإسرائيلي، أغار على بلدات في جنوب لبنان، كما تعرضت بلدات أخرى لقصف مدفعي متقطع استمر حتى فجر اليوم، أطلق الجيش خلالها نيران رشاشاته الثقيلة تجاه أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ومناطق أخرى في الجنوب.

40 شهيدا في شرق البلاد

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 40 شخصا في غارات إسرائيلية استهدفت شرق البلاد الأربعاء، بما في ذلك مدينة بعلبك، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ ورفع الانقاض لا تزال جارية بحثا عن مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان ضمنته حصيلة غير نهائية للضحايا إن “سلسلة غارات إسرائيلية على البقاع وبعلبك” أسفرت عن مقتل “40 شخصا وإصابة 53” وأحصت 11 شخصا في مدينة بعلبك و16 في بلدة الناصرية.