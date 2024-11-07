ما هي التبعات الاقتصادية لإعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية؟

بمجرد إعلان المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تنافس فيها مع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فجر الأربعاء ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت في نيويورك مع بدء التداولات.

وقفز مؤشر داو جونز، أحد المؤشرات الرئيسية لبورصة نيويورك، ثلاثة بالمئة، كما ارتفع مؤشرا “أس أند بي 500” وناسداك بنحو اثنين بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة تيسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أحد أبرز داعمي ترامب، بنسبة 10.46% في تداولات الأربعاء.

تخفيضات ضريبية منتظرة

وقال المحلل المالي فواد رزاق زادة لوكالة الأنباء الفرنسية إن “ما يفسر ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية هو أن ترامب ينظر إليه على أنه ودي حيال عالم الأعمال، وسيكون قادرا على تمرير اقتطاعاته الضريبية من دون مقاومة تذكر من الديموقراطيين الذين خسروا الغالبية في مجلس الشيوخ”.

وأضاف المحلل باتريك أوهير أن سياسات ترامب “ومن مرتكزاتها رسوم ضريبية أقل وإلغاء الضوابط التنظيمية، ترى فيها الأسواق سياسات داعمة للنمو، وسوف تساهم في زيادة أرباح الشركات”.

قلق في الأسواق الأوروبية

في المقابل، كانت ردة الفعل في أسواق الأسهم الأوروبية متفاوتة، فقد حققت مكاسب في بداية التداولات، لكن سرعان ما تحوّلت الى خسائر مع نهاية معاملات الأربعاء.

وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 1.13%، وميلان 1.54%، ولندن 0.07% وباريس 0.51 في ختام التداولات.

وقال كريستوف بوشيه مدير الاستثمارات بشركة “انفستمنت سولوشنز” إن المستثمرين تنفسوا الصعداء بعدما أزالت نتيجة الانتخابات “عدم اليقين” بشأن ما سيليها، إذ أن الفوز الصريح لترامب يعني أن عملية الاقتراع هذه “لن تخضع للنقاش أو الاعتراض او الجدال لأيام وأيام”.

وشدد على أن “السيناريو الأكثر تشاؤما، أي احتجاج ترامب على النتائج، قد تمّ تجنبه”.

لكن المحلل ليون ميلكا رأى أن المستثمرين الأوروبيين قلقون من أنه في حال “تمّ تطبيقه، قد يكون برنامج الرئيس الجمهوري مدمّرا لأوروبا مع مخاطر على النمو والتضخم”.

وسبق لترامب أن أعرب عن رغبته في زيادة الرسوم على الواردات، بما بين عشرة وعشرين بالمئة، وصولا الى 60 بالمئة للمنتجات الواردة من الصين. كما ألمح الى احتمال فرض رسوم تصل الى 200 بالمئة على بعض السلع.

ارتفاع سعر صرف الدولار

ومع الإعلان عن فوز ترامب في سباق الرئاسة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل غالبية العملات الأخرى وعلى رأسها اليورو.

ولم يشهد الدولار مثل هذه القفزة مقابل اليورو منذ آذار/مارس 2020، بحيث ارتفع بنسبة 1.94 بالمئة إلى 1.0722 دولار لليورو بنهاية معاملات الأربعاء.

تراجع سعر النفط

بدورها، سجّلت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا الأربعاء بعد إعلان فوز ترامب، وكان ذلك نتيجة مباشرة لارتفاع الدولار.

وخسر برميل برنت بحر الشمال، تسليم يناير/كانون الثاني، 2.24 % من سعره ليسجّل 73.84 دولارا الأربعاء.

أما خام غرب تكساس الوسيط، تسليم ديسمبر/كانون الأول، فتراجع بنسبة 2.33 % ليسجّل 70.31 دولارا.

ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة به -مثل النفط- أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبحسب المحلل جون بلاسار، فإن الأسواق تتحضّر “للضغوط التي ستفرضها إدارة ترامب المستقبلية على الصين”، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وبالتالي إضعاف الطلب على النفط.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي التجاذب التجاري بين الولايات المتحدة والصين الى المزيد من الانخفاض في الطلب على النفط، المتباطئ أصلا منذ عدة أشهر.

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار

كما بلغت أسعار الذهب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا الأربعاء، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بعد فوز ترامب، فيما يترقب المستثمرون أيضا عن كثب الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2721.21 دولار للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد بلغ ذروة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730.20 دولار.

البيتكوين عند مستوى قياسي

ارتفعت عملة البيتكوين وتجاوزت مستوى 75 ألف دولار للمرة الأولى، مدعومة باحتمال تخفيف القيود على تداولها بعد فوز ترامب الذي يعد من داعمي العملات المشفرة.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتسهيل التعامل في العملات المشفرة.