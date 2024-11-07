مقتل عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح خطرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عسكري إسرائيلي في جنوب لبنان وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الجارية بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن “الرقيب أرييل سوسنوف ساسونوف (20 عاما) وهو جندي في كتيبة الهندسة 605، تشكيل باراك (188) قُتل في المعارك بالشمال”.

قتيل ومصاب

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه تم “الإعلان عن سقوط الرقيب أرييل سوسنوف من سكان أورشليم القدس في القتال في الجبهة الشمالية” دون ذكر تفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في البيان نفسه إن جنديا من كتيبة نحشون-90 أصيب بجروح خطرة أمس الأربعاء، خلال المعارك في شمال قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

المقاومة تتصدى

من جانبها، أصدرت غرفة عمليّات المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، بيانا حول التطورات الميدانيّة لمعركة “أولي البأس”.

وقالت “يُواصل مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تصدّيهم للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ويُكبّدون جيش العدوّ خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة، وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المُحتلة”.

وذكر البيان، المُواجهات البرّية التي تمت الفترة الأخيرة، وقال إن المقاومين “استهدفوا تجمعات قوّات تأمين الهجوم على بلدات لبنانية ومستوطنات ومعسكرا للتدريب وقواعد النار ومقرّات قياديّة”.

استهداف موقع عسكري

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- أمس استهداف موقع “أبو مطيبق” العسكري، شرقي المحافظة الوسطى في غزة، برشقة صاروخية “ردا على جرائم الاحتلال ودفاعا عن الشعب الفلسطيني واللبناني”.

وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد قُتل 781 جنديا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، بينهم 368 بالمعارك البرّية في القطاع، وأصيب نحو 5 آلاف و282 جندي بينهم ألفان و402 جندي بتلك المعارك.