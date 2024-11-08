أمستردام.. تنديد واسع عقب تمزيق مشجعي “مكابي تل أبيب” للعلم الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الشعارات العنصرية التي أطلقها مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي في أمستردام ضد العرب، واعتبرت الهجوم على العلم الفلسطيني تصرفًا يستوجب المتابعة القانونية والمحاسبة.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، ضرورة الحفاظ على حقوق الجاليات العربية والإسلامية في هولندا ضمن مناخ آمن يحترم التنوع والتعددية.

وفي السياق ذاته، دعت الخارجية الفلسطينية الحكومة الهولندية إلى التحقيق مع المشجعين الإسرائيليين المتورطين في أعمال الشغب، واتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين والعرب المقيمين في البلاد من مثل هذه الاعتداءات.

الخارجية الفلسطينية: ندين هتافات الإسرائيليين المعادية للعرب والاعتداء على العلم الفلسطيني في العاصمة الهولندية الخارجية الفلسطينية: ندعو حكومة #هولندا إلى التحقيق مع مثيري الشغب الإسرائيليين وحماية الفلسطينيين والعرب في هولندا#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/OOZQt8Pf32 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2024

نتيجة طبيعية لاستمرار العنف

بدوره، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، إن أحداث العنف التي شهدتها العاصمة الهولندية أمستردام بعد مباراة في الدوري الأوروبي تعكس تداعيات استمرار “الإبادة” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة دون تدخل دولي.

وجاء هذا التصريح عقب توتر ساد في أمستردام، مساء الخميس، حيث أطلق مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي هتافات عنصرية ضد العرب، ومزّقوا العلم الفلسطيني، وأثاروا الفوضى عقب مباراتهم مع “أياكس أمستردام”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتصاعد التوتر بين مشجعي “مكابي تل أبيب” ومتضامنين مع فلسطين، بعد استفزازات عديدة، شملت إنزال العلم الفلسطيني وترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.

وأوضح أبو زهري، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هذه الأحداث تؤكد أن استمرار العنف في غزة دون محاسبة أو تدخل دولي من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات “عفوية” مماثلة، مشددًا على أن وقف الإبادة في غزة هو جزء أساسي من حماية حقوق الإنسان والأمن الإقليمي والعالمي.

“ثقافة البلطجة”

من جانبها، أشادت حركة الجهاد الإسلامي بالجماهير الهولندية التي تصدت لمشجعي الفريق الإسرائيلي في أمستردام بعد قيامهم بتمزيق العلم الفلسطيني والاعتداء على شعارات مؤيدة لفلسطين.

وأكد الناطق الإعلامي للحركة، محمد الحاج موسى، أن هذه التصرفات تعكس “ثقافة البلطجة” التي يمارسها المستوطنون وأنصارهم، والتي وصلت إلى حد انتهاك حريات المواطنين والاعتداء عليهم بالعنف.

وردّ الحاج موسى على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي ادعى تعرض مشجعي الفريق للعنف بسبب كونهم يهودًا وإسرائيليين، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “افتراء” تغطي به إسرائيل ممارسات مؤيديها. وأشار إلى أن سياسات القتل والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال تكشف عن حقيقتها وتجعلها منبوذة عالميًّا.

#نتنياهو يُطالب بحماية الإسرائيليين.. إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HFiR8NALUK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 8, 2024

ترديد عبارات عنصرية

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد من المشجعين الإسرائيليين بترديد عبارات عنصرية، كما أثار رفضهم الوقوف دقيقة صمت على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، غضب الجماهير الهولندية، واعتبر ناشطون أن هذا التصرف جاء ردًّا على موقف إسبانيا المؤيد للقضية الفلسطينية.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد نهاية المباراة، التي انتهت بتفوق “أياكس أمستردام” بنتيجة 5-0 على “مكابي تل أبيب”.