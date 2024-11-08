أيرلندا تعتزم الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، أن بلاده تعتزم الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مارتن في جلسة للغرفة السفلى بالبرلمان الأيرلندي، أمس الخميس، موضحاً أن القرار تم اتخاذه بعد إجراء تحليل قانوني شامل، وأن الإعلان الرسمي سيتم بحلول نهاية العام.

وأشار مارتن إلى أن الأوضاع في غزة “ما زالت مصدر قلق كبير”، مشيرا إلى أن عدد القتلى هناك تجاوز 43 ألف شخص، معتبراً أن “الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية، وتشهد عقاباً جماعياً للسكان وتدميراً كاملاً للقطاع”.

فرض عقوبات

كما أقر البرلمان الأيرلندي خلال الجلسة مقترحاً غير ملزم وصف الوضع في غزة بـ”الإبادة الجماعية” التي تُرتكب من قبل إسرائيل، داعياً الحكومة الأيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع إسرائيل، ومنع بيع المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وينص الاقتراح أيضاً على إغلاق المطارات والمجال الجوي الأيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على إسرائيل.

وفي نهاية عام 2023، كانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وقد انضمت عدة دول، من بينها تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى الدعوى.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف الحرب، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.