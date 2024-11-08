الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب على غزة خلال 6 أشهر هم من النساء والأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال يشكّلون نحو 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وإبريل/نيسان 2024، وذلك بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.

وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن “نحو 70% من 8 آلاف و119 شخصا من بين 34 ألفا و500 شخص سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب “هم من الأطفال والنساء”.

“الواقع المروع”

وفصّل التقرير ما وصفه بـ”الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

The horrific reality for people of #Gaza & #Israel since 7 October 2023 detailed in @UNHumanRights report. Close to 70% of those killed in Gaza are children & women. Unprecedented violations of IHL give rise to concerns of atrocity crimes. The violence must stop immediately. — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 8, 2024

ويفصّل التقرير بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي “التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحتى الإبادة الجماعية”.

وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”.

عدم السماح بدخول المساعدات

وأشار التقرير إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني في عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية المدنية، والنزوح الجماعي المتكرر”.

وقال التقرير إن الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.

وأضاف التقرير “كما نفذت الجماعات المسلحة الفلسطينية أعمالا عدائية بطرق ساهمت في الأضرار التي لحقت بالمدنيين”.

وشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، عقب هجوم مباغت نفذته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.