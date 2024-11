الأمم المتحدة: 70% من ضحايا الحرب على غزة خلال 6 أشهر هم من النساء والأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال يشكّلون نحو 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وإبريل/نيسان 2024، وذلك بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.

وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن “نحو 70% من 8 آلاف و119 شخصا من بين 34 ألفا و500 شخص سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب “هم من الأطفال والنساء”.

وفصّل التقرير ما وصفه بـ”الواقع المروع الذي يعيشه سكان غزة وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

The horrific reality for people of #Gaza & #Israel since 7 October 2023 detailed in @UNHumanRights report.

Close to 70% of those killed in Gaza are children & women.

Unprecedented violations of IHL give rise to concerns of atrocity crimes. The violence must stop immediately.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 8, 2024