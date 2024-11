بعضهم عبّر عن مخاوف شديدة.. تباين آراء الأمريكيين بولاية بنسلفانيا بعد فوز ترامب (فيديو)

تباينت آراء عدد من الأمريكيين بشأن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئاسة من جديد، وعبّر بعضهم عن تخوف شديد في حين أعرب آخرون عن تطلعهم لما سيحققه ترامب في ولايته الجديدة.

واستطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من المواطنين الأمريكيين بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي ساهمت في حسم نتيجة الانتخابات لصالح ترامب.

قال أحمد سليم تيكلي أوغلو، مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في فيلادلفيا “لا أعتقد أن السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب ستكون مفيدة للمسلمين في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر”.

وأضاف تيكلي أوغلو قائلا “أعتقد أن سياساته السابقة تشير إلى ذلك.. إن مجتمعاتنا تستعد لمسار صعب تحت رئاسته”، في إشارة إلى مجتمعات المسلمين الأمريكيين.

وقال إن فشل الحزبين في تلبية “مطالب مجتمعنا، وخصوصا فشل الإدارة الحالية في وقف لإطلاق النار، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.. كان له تأثير كبير على مجتمعاتنا”.

وأشار تيكلي أوغلو إلى أن العديد من الأشخاص “قرروا اختيار أهون الشرين، وصوتوا لصالح نائبة الرئيس كمالا هاريس، كي يمنعوا ترامب من الوصول إلى الرئاسة”.

وأضاف “لكن هناك شرائح كبيرة من الناخبين الذين اتجهوا إلى مرشحين من حزب ثالث أو إلى بدائل لأنهم كانوا يشعرون بالاستياء الشديد وخيبة الأمل في الحزب الديمقراطي”.

Council on American-Islamic Relations urge President-elect Donald Trump to honour his campaign pledge for peace pic.twitter.com/3D7neU4J5v

— Muslim Network TV (@MuslimNetworkTV) November 7, 2024