بعضهم عبّر عن مخاوف شديدة.. تباين آراء الأمريكيين بولاية بنسلفانيا بعد فوز ترامب (فيديو)

تباينت آراء عدد من الأمريكيين بشأن فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئاسة من جديد، وعبّر بعضهم عن تخوف شديد في حين أعرب آخرون عن تطلعهم لما سيحققه ترامب في ولايته الجديدة.

واستطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من المواطنين الأمريكيين بمدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي ساهمت في حسم نتيجة الانتخابات لصالح ترامب.

“مجتمعاتنا تستعد لمسار صعب”

قال أحمد سليم تيكلي أوغلو، مدير فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في فيلادلفيا “لا أعتقد أن السياسة الخارجية التي ينتهجها ترامب ستكون مفيدة للمسلمين في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر”.

وأضاف تيكلي أوغلو قائلا “أعتقد أن سياساته السابقة تشير إلى ذلك.. إن مجتمعاتنا تستعد لمسار صعب تحت رئاسته”، في إشارة إلى مجتمعات المسلمين الأمريكيين.

وقال إن فشل الحزبين في تلبية “مطالب مجتمعنا، وخصوصا فشل الإدارة الحالية في وقف لإطلاق النار، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.. كان له تأثير كبير على مجتمعاتنا”.

اختيار “أهون الشرين”

وأشار تيكلي أوغلو إلى أن العديد من الأشخاص “قرروا اختيار أهون الشرين، وصوتوا لصالح نائبة الرئيس كمالا هاريس، كي يمنعوا ترامب من الوصول إلى الرئاسة”.

وأضاف “لكن هناك شرائح كبيرة من الناخبين الذين اتجهوا إلى مرشحين من حزب ثالث أو إلى بدائل لأنهم كانوا يشعرون بالاستياء الشديد وخيبة الأمل في الحزب الديمقراطي”.

Council on American-Islamic Relations urge President-elect Donald Trump to honour his campaign pledge for peace pic.twitter.com/3D7neU4J5v — Muslim Network TV (@MuslimNetworkTV) November 7, 2024

“فوزه يشكل “كارثة”

من جانبها، قالت مواطنة أمريكية -كانت أكثر خوفا حيال وصول ترامب للرئاسة- إن فوزه بالمنصب يشكل “كارثة” للولايات المتحدة، وأضافت: “هذا الرجل مجرم وسيجلب جميع أصدقائه المجرمين، كما أنه لا يحترم الآخرين.. وأنا أدعو الله لنا جميعًا”.

في المقابل عبرت مواطنة أخرى عن حماسها لفوز ترامب، وأنها متشوقة لمعرفة ما سيحققه، وقالت “إنني أتوق بشدة لمعرفة ما إذا كان سيحقق ما وعد به لقاعدته الانتخابية ولنا جميعا”.

قلق حيال الرعاية الصحية

وعبّر أحد الشبان الأمريكيين عن قلقه حيال قضية الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المعيشة بعد تولي ترامب الرئاسة.

وأبدى مواطن آخر تفاؤلا حذرا، معربا عن أمله في أن يغير ترامب من سلوكه السابق، وقال “ليس لدينا أي خيار الآن، فقد أصبح رئيسًا لمدة أربع سنوات، لذا يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا في ظل هذه الظروف”.