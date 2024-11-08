شاهد: صواريخ حزب الله تمطر 40 بلدة في حيفا والجليل.. ودفاعات الاحتلال تتصدى لبعضها

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوّت، صباح اليوم الجمعة، في نحو 40 بلدة بالجليل الغربي إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

وأضافت أنه تم رصد 10 قذائف صاروخية أُطلقت من الأراضي اللبنانية مستهدفة خليج حيفا ومناطق هاماكيم والجليل الأوسط والجليل الأعلى.

وأوضح الجيش أن نظام الدفاع الصاروخي اعترض بعض هذه القذائف، وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.

قاعدة بحرية ومطار عسكري

وأورد “حزب الله” في بيان أن مقاتليه استهدفوا برشقة “صاروخية نوعية” قاعدة “ستيلا ماريس البحريّة” الواقعة شمال غرب مدينة حيفا، والتي قال إنها تضم قاعدة رصد ومراقبة بحرية.

وفي بيان ثانٍ، أفاد الحزب باستهدافه برشقة “صاروخية نوعية” قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا. وقال إن الاستهدافين جاءا “ردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي” في لبنان.

ويواصل حزب الله يوميًّا إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات عسكرية ومستوطَنات داخل إسرائيل.

ورغم أن إسرائيل تعلن بعض خسائرها البشرية والمادية، فإن الرقابة العسكرية تفرض تعتيمًا صارمًا على معظم تلك الخسائر، وفقًا لمراقبين.