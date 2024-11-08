شاهد: مشجعو فريق مكابي الإسرائيلي يثيرون فوضى وأعمال تخريب في هولندا

أثار مشجعو فريق “مكابي تل أبيب” لكرة القدم الإسرائيلي، منتصف ليلة الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام، عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع نادي “أياكس أمستردام” الهولندي، ضمن الدوري الأوروبي.

واندلعت اشتباكات خلال الليل في وسط العاصمة الهولندية عقب مباراة كرة قدم بين نادي أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب فاز بها النادي الهولندي بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وذكرت قناة “أيه تي 5” المحلية أن “هناك عددا كبيرا من مركبات الوحدة المتنقلة وقد تم استدعاء تعزيزات”، وبثت مشاهد تظهر الشرطة وهي ترافق مشجعين إسرائيليين إلى الفندق الذي ينزلون فيه.

الشرطة متأهبة

وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت على منصة إكس، مساء الخميس، أنها “متأهبة” بعد الإبلاغ عن العديد من الحوادث، بما فيها “نزع مجهولين علما فلسطينيا” عن أحد المباني.

وبعد ظهر أمس الخميس، تجمع نحو 100 مشجع للنادي الإسرائيلي في ساحة محاطين بقوة كبيرة من الشرطة، قبل التوجه إلى ملعب يوهان كرويف في جنوب غرب العاصمة الهولندية.

وكان مخططا في البداية تنظيم مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قرب الملعب للتنديد باستضافة النادي الإسرائيلي، لكن بلدية أمستردام طلبت تنظيمها في مكان آخر بالمنطقة أبعد قليلا لأسباب أمنية.

مسيرة مؤيدة لفلسطين

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توترا تصاعد بين مشجعي مكابي تل أبيب ومؤيدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال وتمزيق العلم الفلسطيني من أحد المباني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين ذوي الأصل العربي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين، وإثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

استفزاز الجماهير الهولندية

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادًا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل إنهم أشعلوا ألعابًا نارية خلال تلك الدقيقة في حين كانت بقية الجماهير صامتة.

واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، وتنديدها بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة، ورفضها بيع الأسلحة لإسرائيل.

من جانبها، ادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال بآخرين في أمستردام بعد انتهاء المباراة.

إعادة المشجعين

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بإرسال طائرات لإعادة المشجعين الإسرائيليين. وذكرت الهيئة، أن السلطات الهولندية اعتقلت 57 شخصا لهم صلة بهذه الأحداث.

في هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لإرسال بعثة للتنسيق مع الحكومة الهولندية لإخراج المشجعين الإسرائيليين من أمستردام.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه يستعد لنشر مهمة إنقاذ على الفور بالتنسيق مع الحكومة الهولندية، وأضاف “ستُنشر المهمة باستخدام طائرات شحن وستشمل فرقا طبية وأخرى للإنقاذ”.