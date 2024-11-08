على غرار “باريس سان جيرمان”.. جماهير “غلطة سراي” ترفع لافتات داعمة لفلسطين بالدوري الأوروبي (شاهد)

رفع مشجعو نادي غلطة سراي التركي لافتات داعمة لفلسطين، قبل انطلاق مباراة فريقهم مع ضيفه نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي لكرة القدم، مساء أمس الخميس.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها صحفيون وناشطون أتراك عبر منصة إكس، لحظة رفع ألتراس فريق غلطة سراي للافتات خلف مرمى الفريق، كُتب عليها باللغة الإنجليزية “فلسطين حرة” و”الإبادة الجماعية في فلسطين” و”اتركوا أطفال غزة يعيشون”، للفت الأنظار إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام.

Galatasaray taraftarları Tottenham maçında “Özgür Filistin” pankartı açtı../ pic.twitter.com/Wju1j8eGmu — Kenan Kıran (@kenan_kiran) November 7, 2024

وتأتي لفتة جمهور الفريق التركي بعد يوم واحد فقط من رفع مشجعي باريس سان جيرمان للافتة ضخمة غطت جزءا من مدرجات الملعب، قبل مباراة الفريق مع أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا أول أمس الأربعاء.