فضيحة تسريبات جديدة تهز مكتب نتنياهو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بأن مسؤوليْن في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخضعان للتحقيق بشأن احتمال تورطهما في تسريب معلومات حساسة تتعلق بجهة أمنية.

ويأتي ذلك في سياق التحقيقات المستمرة في قضية تسريب وثائق أمنية، بعد أن كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن تسريب معلومات ووثائق، بعضها يتعلق بأمور أمنية حساسة.

وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد أعلن، الأحد الماضي، اعتقال 4 أشخاص، من بينهم متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، على خلفية تسريب هذه الوثائق.

التسريبات تتعلق بشخصية عسكرية

وأشارت القناة 12 إلى أن الفضيحة الأمنية تشمل شبهة توثيق شخصية عسكرية عبر كاميرات مراقبة، وتسريب مسؤولين بمكتب نتنياهو لهذه التوثيقات.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن المعلومات تتعلق بشخصية عسكرية وتم استخراجها من كاميرات مراقبة، لكن مكتب نفى نتنياهو أي تسريب يتعلق بضابط عسكري واعتبر تلك الاتهامات “افتراء”.

وتأتي هذه “الفضيحة الأمنية” وسط سلسلة من الأزمات السياسية التي تواجهها حكومة نتنياهو، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تسببت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى موجة من الدمار والمجاعة في القطاع.