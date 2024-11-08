مقاومون من كتائب شهداء الأقصى يفجرون آليات إسرائيلية في جنين (فيديو)

تصدّى مقاومون من كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- لقوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، وأطلقوا قذائف على عدد من آلياتها بأحد شوارع المدينة.

ونشرت كتائب “شهداء الأقصى-شباب الثأر والتحرير-كتيبة جنين”، “مشاهد من تفجير آليات الاحتلال خلال المعارك التي خاضها أبطال كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين”.

انطلاق قذائف المقاومين

وأظهر مقطع فيديو نشرته كتائب شهداء الأقصى، مشاهد لآليات عسكرية وهي تمرّ مسرعة بأحد الشوارع، وإطلاق مقاومين لقذائف سرعان ما أصابت إحدى الآليات.

وبيّنت المشاهد، الآلية التي أصابتها القذائف وسحب من الدخان الأسود تنطلق من مقدمتها وأجزاء منها تتطاير، وسرعان ما توقفت عن السير في منعطف الطريق.

وتنشط فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف توجهاتها وتشكيلاتها في التصدي لاقتحام الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وكذلك في قطاع غزة.

وتستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية، أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته وتحقق بهم إصابات كبيرة، تؤكدها بيانات الجيش الإسرائيلي في أوقات لاحقة.

الانسحاب من جنين

وأمس الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية عسكرية استمرت يوما كاملا.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات مسلحة وقامت جرافات الجيش بتدمير البنية التحتية وشوارع في المدينة.

وسبق أن اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها مرات عديدة، ضمن حملة اقتحامات لمدن وبلدات في الضفة، بادّعاء البحث عن مطلوبين أمنيين.