مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان

قتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في معارك جنوب لبنان؛ مما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 782، بينهم 368 بالمعارك البرية بقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة، إن “الرائد (احتياط) غي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، لواء ألون (228) توفي متأثرا بجروحه بعد إصابته بجروح بليغة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في معركة بجنوب لبنان“.

ارتفاع أعداد القتلى

وبحسب ما ذكر الجيش الإسرائيلي “يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 إلى 781، بينهم 368 بالمعارك البرية في قطاع غزة”.

وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي كذلك، إلى إصابة نحو 5 آلاف و292 جنديا منذ بداية الحرب، بينهم 2404 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل بيانات الجيش الإسرائيلي، الجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وإسرائيل.

المقاومة في لبنان

وتشتبك فصائل المقاومة في لبنان ومن بينها (حزب الله) مع الجيش الإسرائيلي منذ أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووسعت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها في لبنان لتشمل معظم المناطق، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت التوغل برا في جنوبه.

ويعلن صرح حزب الله في سلسلة بيانات يومية معارك يخوضها مع الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات نوعية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات، توقع خسائر في صفوف قوات الاحتلال.