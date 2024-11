هكذا تعامل المسؤولون في هولندا مع أحداث أمستردام

شهدت هولندا تباينًا في ردود مسؤوليها على أحداث الشغب التي وقعت في أمستردام عقب مباراة فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي و”أياكس”.

وأعلن مدير شرطة أمستردام أن مشجعي فريق “مكابي تل أبيب” الإسرائيلي اعتدوا على العلم الفلسطيني خلال أحداث الشغب التي شهدتها المدينة أمس الخميس، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي دلائل تشير إلى وجود رهائن أو مفقودين نتيجة تلك الأحداث.

وأوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ضد العرب، خلال لقائه مع أياكس الهولندي.

وذكرت الشرطة أن توقيف الأشخاص جاء بتهم “حيازة واستخدام ألعاب نارية وإخلال بالنظام العام”.

وفي المقابل، أعرب رئيس الوزراء الهولندي، ديك سخوف، عن “فزعه” إزاء الهجمات التي وصفها بأنها معادية للسامية ضد مواطنين إسرائيليين، مشددًا على أن “هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأوضح أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أن السلطات الهولندية ستعمل على تحديد هوية “الجناة” وتقديمهم للمحاكمة.

وفي سياق متصل، أعرب خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الحكومة الهولندية، المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، عن “خجله” من وقوع مثل هذه الحوادث في هولندا، متهمًا في منشور على منصة “إكس” من وصفهم بـ”مجرمين مسلمين” بالضلوع في الحادث، وطالب بترحيلهم من البلاد.

A pogrom in the streets of #Amsterdam.

We have become the Gaza of Europe.

Muslims with Palestinian flags hunting down Jews.

I will NOT accept that. NEVER.

The authorities will be held accountable for their failure to protect the Israeli citizens.

Never again.

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024