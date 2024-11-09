أتراك يمنعون شاحنة إسرائيلية من دخول ميناء درينجه (فيديو)

أقدم عدد من المواطنين الأتراك على منع مرور شاحنة تابعة لشركة “زيم” الإسرائيلية للشحن، داخل ميناء درينجه في مدينة كوجالي التركية.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المواطنين الأتراك وهم يحتشدون أمام الشاحنة، مرددين هتافات منددة بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، ورفعوا لافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، تعبيرًا عن رفضهم للتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل في ظل استمرار انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن شركة “زيم” تُعَد من أكبر شركات الشحن البحري في إسرائيل، وتنشط في العديد من الموانئ حول العالم.

وأعلنت وزارة التجارة التركية، في مايو/أيار الماضي، أن أنقرة أوقفت الصادرات والواردات جميعها من إسرائيل وإليها، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان الحظر “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.