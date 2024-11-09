أوروبا.. فرحة غامرة في صفوف اليمين المتشدد بعد فوز ترامب

قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، الجمعة، إن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا عبروا عن فرحتهم بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حيث ترى هذه الأحزاب في ترامب حليفا رئيسيا يشاركهم رؤيتهم التي تجمع بين “السلطوية والشعبوية والعداء الشديد للهجرة”، كما ذكرت الشبكة الأمريكية.

وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أحد حلفاء ترامب وأصدقاءه المؤثرين، على منصة إكس معبرا عن فرحته قائلا “لدينا خطط كبيرة للمستقبل”، واصفا فوز ترامب بأنه “فوز يحتاجه العالم بشدة”.

وعندما وجهت الشبكة الأمريكية سؤالا إلى أندراس لازلو، أحد نواب البرلمان المجري عن حزب “فيدس” الذي يقوده أوربان، عن نوعية “الخطط الكبيرة” التي يتحدث عنها، قال إن رئيس الوزراء المجري تعمد أن يكون تعبيره غامضا.

وأضاف أن هذه الخطط تتضمن “استمرار الشراكة” بين أوربان وترامب خلال فترة رئاسته الأولى، وذلك “لمساعدة المسيحيين المضطهدين حول العالم، والترويج لسياسات وحلول لوقف الهجرة غير القانونية”، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

ميلوني تشيد “بالقيم المشتركة”

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن أوربان ليس الزعيم الأوروبي اليميني الوحيد الذي عبر عن سعادته بفوز ترامب، بل يشاركه زعماء آخرون “يرون في ترامب شريكا لموقفهم المتشدد من الهجرة، ورفضهم لنهج اليسار الليبرالي”.

فقد عبرت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن سعادتها بفوز ترامب بأن رحبت “بالقيم المشتركة والصداقة التاريخية” بين روما ووشنطن.

وتتبنى ميلوني نهجا متشددا تجاه الهجرة، وأبرمت مؤخرا اتفاقا مع إلبانيا لترحيل طالبي اللجوء إليها، حيث أنها تقع خارج الاتحاد الأوروبي، ما يسهل طرد طالبي اللجوء إذا اقتضت الحاجة.

وحث الهولندي خرت فيلدرز، المعروف بعداءه الشديد للمسلمين، ترامب قبل التصويت على “عدم التوقف أبدا، ومواصلة القتال دائما والفوز بالانتخابات”.

إشادة من حزب البديل من أجل ألمانيا

وفي ذات السياق أشادت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، بالتصويت لصالح ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وفي مقابلة مع الشبكة الأمريكية قال ستيفن كيوتر، عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) عن حزب البديل من أجل ألمانيا إنه لو تمكن الحزب من المشاركة في الحكومة (بعد الانتخابات القادمة) “فسنعمل بشكل ممتاز مع إدارة ترامب”.

وأضاف كيوتر في حديثه مع الشبكة الأمريكية أن حزبه يمتلك علاقات جيدة مع فريق ترامب، وقام بإستضافة وفد كبير من الشباب الأعضاء في الحزب الجمهوري في وقت مبكر من العام الجاري.

وأشاد كوتر بصراحة ترامب وجرأته في الحديث عن مواقفه السياسية، مشيرا إلى أنه “يذكر الحقائق، وهذا ما نقدر ترامب بشأنه”.

يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا يتخذ موقفا شديد العداء من المهاجرين، ويخضع لرقابة أجهزة الأمن الألمانية التي تشتبه في انخراط بعض أعضاءه في أنشطة تروج للنازية.

وأعلن الحزب الأربعاء استبعاد ثلاثة من أعضاءه قامت السلطات بالتحقيق معهم مؤخرا للاشتباه في عضويتهم بجماعة نازية مسلحة.

الاتفاق حول وقف الحرب في أوكرانيا

قضية أخرى تجمع بين ترامب ومجموعة من قادة اليمين المتطرف في أوروبا، وهي رفضهم استمرار الحرب في أوكرانيا، ومطالبتهم بوضع نهاية لها.

وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة للتكاليف الهائلة التي تتحملها الخزانة الأمريكية، نتيجة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا المستمرة منذ عام 2022، وأكد أنه سيسعى لوقف هذه الحرب عند عودته للبيت الأبيض.

وفي موقف مشابه، رفض أوربان قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا، وأكد أن من مصلحة بلاده مواصلة استيراد الغاز الروسي، الذي يمثل أكبر مصدر للطاقة بالنسبة للمجر، وحرصه على استمرار علاقة بلاده الجيدة مع موسكو.

ويرتبط أوربان وعدد من قادة اليمين الأوروبي المتشدد بعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، هذا على الرغم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وهو موقف يطابق رؤية ترامب الذي كانت علاقته جيدة مع بوتين خلال فترة رئاسته الاولى، ووصفه بأنه “عبقري”.