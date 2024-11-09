غارة حولته إلى ركام.. قصف إسرائيلي يدمر أحد المباني التراثية والأثرية بالنبطية (فيديو)

استهدفت غارة إسرائيلية، مبنى المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في مدينة النبطية- وهو بيت أثري أُنشأ قبل أكثر من 100 عام وكان يستخدم مركزا ثقافيا اجتماعيا لأبناء المنطقة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، حجم الدمار الذي أصاب المبنى جراء الغارة الإسرائيلية، وسط العدوان المستمر الذي تشنه إسرائيل على لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بأن القصف الإسرائيلي لمدينة النبطية جنوبي لبنان، أدى إلى تدمير مبنيين تراثيين في المدينة.

تدمير المباني التاريخية

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم “دمرت المقاتلات الحربية المعادية، واحدا من أهم المنازل التراثية والتاريخية في مدينة النبطية”.

وأضافت أن المبنى هو “دارة الوزير والنائب السابق الراحل رفيق شاهين (دارة آل شاهين) في حي الميدان، بعدما استهدفته بغارة أدت إلى تحويله كتلة من الركام وطمرت تحته حقبة طويلة من الأحداث السياسية والشعبية على مدى عقود من الزمن”.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية، إن الغارة المعادية أدت إلى تدمير منزل كمال ضاهر وهو منزل تراثي تم ترميمه أخيرا، وكان مقرا سابقا للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي.

المجلس الثقافي للبنان الجنوبي

وقال المجلس الثقافي للبنان الجنوبي في صفحته على فيسبوك “مزيدًا من تدمير البنية التراثية لمدينة النبطية والعمارة القديمة، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية الوحشية المقر السابق للمجلس الثقافي للبنان الجنوبي في النبطية -حي الميدان”.

وأضاف في تعليقه على الدمار الذي أصاب المبنى الأثري، أن ما تقوم إسرائيل من تدمير للنبطية وسوقها التجارية وبيوتها التراثية ومعالمها، هو تدمير لذاكرة المدينة وذاكرة القرى والبلدات من حولها.

وقال “إن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من تدمير للنبطية التي تحتضن أقدم سوق شعبية في لبنان تعود لمئات السنين، هو تدمير لذاكرة المدينة وذاكرة القرى والبلدات من حولها، وهو تدمير لتاريخ متراكم ولعادات وتقاليد، تنمو وتزدهر في قلب المكان وعلى ضفافه”.

على قائمة التراث العالمي

وأسفرت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت 3 مبان في مدينة صور في جنوب لبنان مساء أمس الجمعة، عن سقوط 3 شهداء وفق حصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، أن غارات استهدفت مساء الجمعة ثلاثة مبانٍ في مدينة صور الساحلية -دون إنذار مسبق من الجيش الإسرائيلي للسكان بالإخلاء- “تسبّبت في إلحاق أضرار جسيمة بالمباني والشقق السكنية المحيطة.

وسبق أن تعرضت مدينة صور المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو لضربات إسرائيلية عنيفة ألحقت دمارا واسعا بوسطها، وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأفادت الوكالة الوطنية أن غارات إسرائيلية استهدفت الجمعة قرى وبلدات عدة في جنوب البلاد، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي فجّر منازل داخل ثلاث بلدات حدودية تقع في منطقة تحاول قواته في الأيام الأخيرة التوغل فيها.