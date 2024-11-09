الجزيرة ترصد استهداف الاحتلال خيمة تضم نازحين وصحفيين في مستشفى شهداء الأقصى (فيديو)

رصدت الجزيرة في جولة ميدانية آثار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن شهداء وإصابة عدد من الصحفيين والنازحين.

وأظهرت لقطات حصرية لمراسل الجزيرة مباشر حجم الدمار الذي خلَّفه صاروخ أطلقته طائرة مروحية إسرائيلية على الخيمة التي كانت تؤوي عددًا من النازحين والصحفيين.

وتوثق اللقطات التي رصدتها الجزيرة حطام الخيمة المدمرة، وبقايا المعدات الصحفية المتناثرة على الأرض، إضافة إلى آثار الدماء في موقع الاستهداف.

وقال أحد الناجين الصحفي مصطفى جعرور “كنا نائمين في الخيمة عندما سمعنا صوت انفجار قوي. لم نكن نتوقع أن يستهدف الاحتلال هذا المكان”.

وأشار إلى إصابة اثنين من الصحفيين، في حين استطاع ثلاثة النجاة ولم يصابوا.

ورصدت عدسة الجزيرة صحفية وهي تنبش بين أنقاض ما تبقى من خيمتها المدمرة، مشيرة إلى أنها فقدت معداتها.

كما أظهرت لقطات الجزيرة مباشر حالة الذعر والارتباك بين النازحين والعاملين في المستشفى عقب الهجوم، مع محاولات لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقسام الطوارئ.

يُذكر أن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يُعَد أحد المراكز الطبية الرئيسية التي تستقبل الجرحى والمصابين في وسط قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.