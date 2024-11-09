كوريا الجنوبية تتهم جارتها الشمالية بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي

اتهمت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية، بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، وهو ما أثّر في عمليات السفن والطائرات الخاصة، وحذرتها من أنها ستتحمل المسؤولية عن أفعالها.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر في عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

“كوريا الشمالية نفذت استفزازات”

وقال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن كوريا الشمالية قامت بالتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) أمس الجمعة واليوم السبت؛ مما أثّر في عمليات السفن والطائرات الخاصة.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن “كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في منطقتين أمس واليوم”، وقالت إن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد “بعض الاضطرابات التشغيلية” نتيجة لذلك.

ضرورة توخي الحذر

ودعا الجيش القوارب والطائرات المدنية الكورية الجنوبية التي تسافر في البحر الأصفر وفوقه، بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، إلى توخي الحذر.

ونصحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية السفن والطائرات العاملة في منطقة البحر الغربي بالحذر من تشويش إشارة نظام تحديد المواقع العالمي من جانب كوريا الشمالية.

إشارات غير معروفة

ويتمثل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في بث إشارات غير معروفة تجعل أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي غير صالحة للاستخدام في الملاحة.

واتهمت سيول في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة بيونغيانغ بتنفيذ هذا النوع من التشويش انطلاقا من أراضيها.

ويأتي ذلك بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية المسلحة نوويا صاروخا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، وصفته بيونغ يانغ بأنه الأكثر تقدّما في ترسانتها.