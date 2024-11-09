لبنان.. حالات اختناق وتضرر عشرات السيارات جراء حريق هائل في بيروت (فيديو)

اندلع حريق بمولد كهربائي في موقف للسيارات بشارع الحمرا وسط بيروت ظهر اليوم السبت؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من السيارات وانفجار بعض محركاتها وتصاعد سحب الدخان.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، باندلاع الحريق في موقف للسيارات وأن ذلك أثار هلع وخوف سكان المنطقة، وجرت محاولات لإنقاذ سكان المباني المجاورة من خطر الحريق.

امتداد النيران

وقالت المصادر، إن النيران قد امتدت إلى أحد المباني المجاورة لمكان الحريق بشارع الحمرا وسط بيروت، وإن محاولات حثيثة تجري لإنقاذ السكان.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أن حريقا هائلا ناجما عن احتراق مولد كهرباء أدى إلى حالات اختناقات وتضرر عشرات السيارات، إذ تمددت النيران إلى السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة.

وقالت إن الحريق المندلع أدى إلى احتراق سيارات وانفجار بعضها واشتعال النيران وتصاعد الدخان، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.

مصادر للجزيرة مباشر: – اشتعال النيران في عدد من السيارات جراء حريق مولد كهربائي في موقف للسيارات بشارع الحمرا وسط #بيروت – امتداد النيران لأحد المباني المجاورة للحريق ومحاولات جارية لإنقاذ السكان#الجزيرة_مباشر #لبنان pic.twitter.com/a42pKhBryf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2024

احتراق سيارات وانفجار بعضها

وتوجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق وبدأت العمل على إخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن هناك حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد.

وأفاد الدفاع المدني اللبناني، بإصابة شخص من جنسية غير لبنانية جراء الحريق.

دخان حريق شارع الحمرا يدخل المنازل ويتسبب بحالات من الاخـ.ـتناق وسط مناشدات من قبل السكان pic.twitter.com/zqfO1AbOn2 — Akhbarlebanon24 (@akhbarlebanon24) November 9, 2024

حريق ودخان أسود

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، حريقا واسعا في سيارات مصطفة وألسنة من اللهب تندلع فيها وسحب دخان تتصاعد، وسط محاولات فرق الإنقاذ السيطرة على الحريق.

وأظهرت مشاهد أخرى، فرق الدفاع المدني وهي تحاول إجلاء سكان من داخل الشقق القريبة من مكان الحريق.