إطلاق صاروخ من اليمن يثير الذعر وسط إسرائيل ويخلّف عددا من الإصابات

أصيب 4 إسرائيليين بجروح، اليوم الأحد، أثناء تدافعهم باتجاه الملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن اتجاه مناطق وسط إسرائيل، وفقًا لما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال أعلن اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن، مشيرة إلى أن المصابين الأربعة تعرضوا لجروح طفيفة أثناء محاولتهم الوصول إلى الملاجئ بعد سماع صفارات الإنذار التي انطلقت وسط إسرائيل.

وفي بيان رسمي، أكد جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بوسط الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة إطلاق الصاروخ، لافتًا إلى أن الصاروخ تم اعتراضه بنجاح قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، دأب الحوثيون على إطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة على إسرائيل تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، كما استهدفوا سفن شحن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متوجهة إليها في البحر الأحمر وخليج عدن.