بالصواريخ الباليستية.. الحوثيون يستهدفون مدمرة و3 سفن أمريكية بالبحر العربي وخليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مدمرة و3 سفن أمريكية بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري الحوثي يحيى سريع في بيان متلفز إن “قوات الجماعة استهدفت مدمرة أمريكية (لم يذكر اسمها) و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي، وهي سفينة Stena impeccable، وسفينة Maersk Saratoga وسفينة Liberty Grace”.

وأوضح سريع أن العملية نُفذت بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحرِ العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة، وفق قوله.

وتوعّد المتحدث بأن قوات الجماعة ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها ضد ما سماه “العدو الإسرائيلي والأمريكي”، “نصرةً وإسنادًا للمجاهدين في قطاع غزة والضفة الغربية”، وأنها لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من واشنطن على بيان الحوثي.

🟥 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة ضد مدمرة وثلاث سفن إمداد تابعة للجيش الأمريكي في البحر العربي وخليج عدن بـ 16 صاروخا وطائرة مسيرة 29-05-1446هـ 01-12-2024م #لستم_وحدكم #مع_غزة_حتى_النصر #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/aA9Uw2ZWaw — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 1, 2024

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.