الأخبار|إسرائيل

بن غفير: لا بديل عن نزع الأراضي من الفلسطينيين وتهجيرهم من غزة

فلسطينيون يحرقون صورة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير (غيتي)
1/12/2024-|آخر تحديث: 1/12/202402:36 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إنه يعمل “جاهدا” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه وجد “انفتاحا معينا” من نتنياهو تجاه الموضوع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال بن غفير “الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع الأسرى، ورئيس الوزراء لا يريد أن يغادر حزب ‘عوتسما يهوديت’ الحكومة”.

وأضاف بن غفير “أفكار مثل الاستيطان في غزة هي موضع ترحيب، فالمرات الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما انتزعنا أراضي منهم. لكن هذا لا يرضيني، فأنا أريد أيضا تشجيع الهجرة (من غزة)”.

المصدر : الأناضول

إعلان