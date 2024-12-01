بن غفير: لا بديل عن نزع الأراضي من الفلسطينيين وتهجيرهم من غزة

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، إنه يعمل “جاهدا” مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه وجد “انفتاحا معينا” من نتنياهو تجاه الموضوع.

בן גביר אצל #ספי_ויניר: אני עובד קשה מול רה”מ כדי לקדם עידוד הגירה מעזה – ואני מתחיל לגלות אצלו פתיחות מסוימת לעניין@sefiova @yanircozin pic.twitter.com/4j88hFXjef — גלצ (@GLZRadio) December 1, 2024

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بن غفير رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال بن غفير “الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع الأسرى، ورئيس الوزراء لا يريد أن يغادر حزب ‘عوتسما يهوديت’ الحكومة”.

בן גביר בהצהרת כוונות אצל #ספי_ויניר: “רעיונות כמו התיישבות בעזה הם מבורכים, הפעמים היחידות שניצחנו את אויבינו היו כשלקחנו מהם שטח. אבל אותי זה לא מספק – אני רוצה גם עידוד הגירה”@sefiova @yanircozin https://t.co/ia0CuxFmnW — גלצ (@GLZRadio) December 1, 2024

وأضاف بن غفير “أفكار مثل الاستيطان في غزة هي موضع ترحيب، فالمرات الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما انتزعنا أراضي منهم. لكن هذا لا يرضيني، فأنا أريد أيضا تشجيع الهجرة (من غزة)”.