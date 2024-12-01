سوريا.. مشاهد جوية تكشف سيطرة قوات المعارضة على جنوب إدلب (فيديو)

نشرت صفحة “الإعلام العسكري” صورًا جوية حديثة تُظهر المناطق التي سيطرت عليها قوات المعارضة السورية جنوب إدلب، عقب المعارك الأخيرة.

وأبرزت الصور المواقع الاستراتيجية التي استعادتها المعارضة، في إطار التقدم الميداني المتواصل ضمن المنطقة خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد العمليات العسكرية.

واندلعت اشتباكات بين فصائل المعارضة المسلحة في سوريا وقوات نظام بشار الأسد في ريف حلب الغربي، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

تقدُّم سريع

وتقدمت قوات المعارضة بسرعة في الريف الغربي اتجاه مدينة حلب، كما سيطرت على مناطق عدة في ريف إدلب. ودخلت قوات المعارضة حلب عصر الجمعة، ومن ثم واصلت التقدم مساء لتسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وسيطرت الفصائل على ساحة سعد الله الجابري في مركز المدينة، فضلا عن مبنى المحافظة ومراكز الشرطة وقلعة حلب.

وبسطت فصائل المعارضة سيطرتها على محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مواقع عديدة في ريفها، بينها مدينتا معرة النعمان وخان شيخون.